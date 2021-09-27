«Ох, какая стала»: беременная Нюша в ультрамариновом мини-платье обнажила изящные бедра

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже давно выступает на сцене. Она буквально повзрослела на глазах своих поклонников. Долгое время певица предпочитала хранить свою личную жизнь в секрете. Но после встречи с Игорем Сивовым, артистка сыграла тайную свадьбу на Мальдивах и вскоре родила дочку Симбу. После этого она стала более открытой. А недавно звезда объявила о второй беременности.

Интересное положение не мешает Нюше вести активный образ жизни. Она все лето посещала вечеринки и даже выступала на сцене. А осенью певица отправилась в путешествие с семьей. Во время прогулок по Парижу она демонстрировала женственные образы. А теперь артистка отдыхает в Барселоне. На этот раз она решила поделиться кадром, на котором предстала в спальне. Звезда присела на кровать в бархатном мини-платье ультрамаринового цвета.

Наряд с завязками по бокам и декольте подчеркнул округлившийся живот Нюши. Более того, она не скрыла изящные бедра. Объемная прическа и макияж дополняли ее лук.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Живот растет не по дням а по часам!», «Нюша, наверно мальчик будет у тебя», «Красивая беременная», «Что с пальцами?», «Такие бедра!», «Ох, какая стала», «Хороша мамочка», «Ох и орех», «А формы то меняются», «Живот огромный, скоро будет чудо», — прокомментировали пост подписчики.

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