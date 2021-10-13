Беременная и стильная: Нюша отметилась в сливочном костюме и трендовых ботинках на толстой подошве

Нюша выступает на сцене с малых лет. Многие поклонники с интересом наблюдали за тем, ка кона взрослела. Певица успела стать женой активного политического деятеля, бывшего КВНщика Игоря Сивова. У них уже подрастает двухлетняя дочка Симба. А не так давно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье. Недавно они устроили вечеринку, на которой рассекретили пол будущего малыша — они ждут мальчика.

Примечательно, что Нюша много путешествует. Не так давно она посетила Париж, где то и дело демонстрировала женственные наряды на прогулке с дочкой. Певица носит платья, юбки и комбинирует их с более грубыми куртками или обувью. На этот раз артистка похвасталась монохромным нарядом.

Она позировала у art-объекта, посвященного экологии. Звезда предстала в спортивном костюме оверсайз сливочного цвета с ботинками на шнуровке с тракторной подошвой, которые так популярны этой осенью.

Ранее в похожих ботинках отметились Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня и другие звезды. Стилисты отмечают, что такая обувь стала трендом сезона.

Поклонники восхитились тем, как выглядит беременная Нюша. «Ню, тебе так идет животик», «Классно выглядишь», «Нет слов чтобы описать этот шедевр», «Боже, какая красивая!», «Крутой лук», «Хочу также выглядеть», «Цвет просто милота! Идет очень», «Какой наряд, плюшевая Нюша», «Красота во плоти», «Ботинки просто у всех, может стоит выделиться?» — стали писать подписчики.

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