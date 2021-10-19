«Никаких следов от подушки»: Юлия Пересильд рассказала о чудесах космического сна

Актриса призналась, что на МКС успела не только поработать, но и хорошо отдохнуть.

Актриса Юлия Пересильд стала первой из представителей ее профессии, кто побывал в космосе. Она и режиссер Клим Шипенко летали на МКС для съемок фильма «Вызов».

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Пару месяцев до отправления киноэкипаж провел в тренировках. Работать пришлось на пределе сил, чтобы потом на станции не случилось никаких ЧП.

Этот опыт и знания пригодились им на орбите, хотя в первые сутки очень сильно хотелось спать.

«Мне врач сразу советовал, чтобы облегчить адаптацию, нужно делать все, что просит организм. Почувствовала, что хочешь спать – отменяй все и спи. Мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, а я понимаю, что вырубает. Пошла, открыла свою каюту и сразу же уснула. А на следующее утро чувствовала себя хорошо и потом с каждым днем становилось все лучше и лучше», — делится секретами Пересильд.

Сон в космосе оказался совсем не таким, как на Земле.

«Во-первых, у тебя не остается следов от подушки. А для девочки это прекрасная вещь. Во-вторых, ты прекрасно засыпаешь. У нас в фильме фраза: час в космосе – это два на Земле. Это действительно так. Пару часов сна и я чувствовала себя полностью отдохнувшей. Словно проспала все четыре часа», — призналась Юлия Пересильд.

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