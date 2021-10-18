«Выдыхайте, все хорошо!»: прилетевшая из космоса Пересильд вышла на связь с фанатами

Юлия Пересильд и Клим Шипенко накануне вернулись из космоса. На МКС актриса и режиссер пробыли 12 суток. За это время они успели собрать материал для фильма под рабочим названием «Вызов».

В своем инстаграм Юлия обратилась к фанатам через несколько часов после приземления.

«Запомнить этот день. Спасибо всем, кто волновался и болел за нас все эти дни! Выдыхайте, все хорошо! Шлем любовь!», — написала Пересильд.

Добавим, что киноэкипаж отправился на МКС 5 октября вместе с героем России Антоном Шкаплеровым. Вернулась команда уже с космонавтом Олегом Новицким.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.