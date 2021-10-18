Достойны ли Пересильд и Шипенко звания Героя России: мнения звезд

Большинство уверены, что нужно подождать фильм, который сняли на МСК, а уже потом вести речь о награде.

17 октября 2021 года на Землю вернулся наш киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочная группа провела в космосе 12 дней, за это время туристы с Земли успели снять много материала для сериала «Вызов».

Встречали на Земле Клима и Юлию с овациями и даже поступили предложения наградить киноэкипаж за смелость.

Teleprogramma.pro узнала, что думают о полете Оскар Кучер, Эдгард Запашный, Роза Сябитова и Владимир Познер.

Оскар Кучер, актер

Актер уверен, что Юлия и Клим достойны награды. По крайней мере, за смелость, ведь не каждый решится на подобный поступок.

«За смелость — однозначно. Все остальное мне не очень понятно. Наверное, можно было все то же самое и на Земле снять. Но, как повод — тема крутая. Потом, это должна быть подготовка достаточно серьезная. Все они молодцы, конечно. Радуюсь за коллег. Если кино будет хорошее, возможно, их наградят, дадут какую-нибудь премию: «Нику», «Орла». Какую угодно. Но, я думаю, что лучшая награда для них — это сам полет. По крайней мере, для меня это была бы честь», — поделился Оскар Кучера.

Эдгард Запашный, дрессировщик

Руководитель Большого Московского цирка считает, что на награду может претендовать только кино, ради которого летали на МКС Пересильд и Шипенко. А вот награждать за сам полет не стоит.

«Если они достойны наград, то только по факту самого кино. Если кино получится хорошее, то, конечно, его надо оценить. Я не думаю, что сам факт пребывания их на МКС должен быть отмечен, какими-нибудь государственными наградами. Наверное, это им больше повезло, чем стране. То, что они первые — это уже самая большая награда мирового масштаба. Здесь остается ждать только творческий продукт», — рассуждает Запашный.

Роза Сябитова, телеведущая

Телеведущая выступает за то, чтобы актрису и режиссера непременно наградили. Хотя бы потому, что они дали повод россиянам гордиться своей страной.

«Я буду руководствоваться простым, обывательским мышлением. И строится оно на традициях нашей страны. А традиция следующая: для нас космос, как и балет, — мы впереди планеты всей. Я привыкла так мыслить, нас этому учили. Поэтому данный полет для меня равноценен подвигу. Если человек совершает подвиг, он достоин награды в рамках российских ценностей, которые мы выдаем за такие подвиги. Я не вижу причин, чтобы не наградить людей за подвиг. Это вызывает определенную гордость, патриотизм, ощущение значимости своей страны. Не помню, какие ордена вручаются по такому поводу, но если вручат, то я буду рада», — рассуждает Сябитова.

Владимир Познер, журналист, телеведущий

Признается, что давать государственные награды за подобный полет — странно.

«Если я не ошибаюсь, космонавтам за первый полет, всем без исключения давали награду Героя Советского союза. А после развала — Героя России. Таков порядок. Но это в отношении космонавтов. В данном случае, речь не про них и я не очень понимаю, за что давать награду. Они сами очень хотели это сделать, проявили желание, поставили цель и добились ее. Это здорово. В какой-то степени, они первооткрыватели, ведь кино еще не снималось в космосе. Но давать за это государственную награду, мне кажется странным».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале