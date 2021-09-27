Скоро в космос: съемочная группа фильма «Вызов» проводит финальные тренировки перед полетом на МКС

На космодроме Байконур вступили в финальную стадию тренировки съемочной группы фильма «Вызов». Старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» назначен на 5 октября 2021 года. Возвращение на Землю – 17 октября.

В основном составе заявлены космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. В дублирующем — космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Сейчас все они находятся на космодроме Байконур, где готовятся к полету в космос, где будет сниматься первый художественный фильм о космосе «Вызов».

Теперь это уже не только кинодеятели, но и полноправные члены экипажа МКС-66. На Байконуре артистки, режиссер и оператор проходят тренировки («примерки») в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», тесты в полетных скафандрах «Сокол КВ-2».

Проводятся вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле, инструктажи и т.д.

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