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Скоро в космос: съемочная группа фильма «Вызов» проводит финальные тренировки перед полетом на МКС

Старт транспортного пилотируемого корабля назначен на пятое октября.

Скоро в космос: съемочная группа фильма «Вызов» проводит финальные тренировки перед полетом на МКС
Юлия Пересильд 5 октября отправится в космос. Фото: Саша Гусов

На космодроме Байконур вступили в финальную стадию тренировки съемочной группы фильма «Вызов». Старт пилотируемого корабля  «Союз МС-19» назначен на 5 октября 2021 года. Возвращение на Землю – 17 октября.

В основном составе заявлены космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. В дублирующем — космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Сейчас все они находятся на космодроме Байконур, где готовятся к полету в космос, где будет сниматься первый художественный фильм о космосе «Вызов».

Тренировка в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19»
Тренировка в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Фото: Саша Гусов

Теперь это уже не только кинодеятели, но и полноправные члены экипажа МКС-66. На Байконуре артистки, режиссер и оператор проходят тренировки («примерки») в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», тесты в полетных скафандрах «Сокол КВ-2».

Актеры проходят тесты в скафандрах
Актеры проходят тесты в скафандрах. Фото: Саша Гусов

Проводятся вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле, инструктажи и т.д.

Актеры проходят гипоксические тренировки
Создатели фильма проходят гипоксические тренировки. Фото: Саша Гусов
Подготовка к съемкам фильма «Вызов» вступила в финальную фазу
Подготовка к съемкам фильма «Вызов» вступила в финальную фазу. Фото: Саша Гусов

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«Первый канал»БайконурКлим ШипенкоМКССаша Гусовфильм «Вызов»Юлия Пересильд