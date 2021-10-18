«Прекрасные дни»: Подольская в небесно-голубой юбке плиссе предстала с Пресняковым в Италии

Певица рассказала, как проводит время на отдыхе без детей.

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она успешно совмещает карьеру и материнство. Певица растит сыновей Артемия и Ивана. Младшему избраннику пары скоро исполнится один год. Минувшим летом супруги его несколько раз вывозили на море. Мальчик успел побывать в Турции, Греции и Египте. Еще раньше его свозили на Мальдивы.

А вот осенью Наталья несколько раз вышла в свет с мужем. Ближе к годовщине совместной жизни они реши устроить себе отпуск без детей. Пара прилетела в Италию, где провела несколько дней. Певица решила рассказать, чем они занимаются без наследников. На новом видео она предстала в небесно-голубой юбке макси и худи в тон. Монохромный наряд визуально вытянул силуэт. Рядом с ней позировал Пресняков в брюках и куртке.

«Чего тут только с нами не делали и грязи, и водичка, и гидромассажная ванная. Использовали ароматические масла, соли. Массажи потрясающие. Вовчик, что ты молчишь? Говори!» — начала рассказ Наталья. «Мое тело настолько расслабленное, такое новое. Скажу, как мальчишка! Я заново родился», — признался артист. «Кстати, мы сделали тест на биологический возраст и Вове 37 лет, а мне 36!» — добавила певица. «Спасибо за прекрасные дни, за потрясающий релакс и настоящий отдых. Обещаем вернуться», — написала она.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что они стали выглядеть моложе. «На вас очень приятно смотреть», «Вова похудел очень», «Мммм, какие вы красивые», «Вовчик заслушался как Наташа ярко рассказывает», «Владимир Пресняков все ещё мальчик», — прокомментировали пост подписчики.

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