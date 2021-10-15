В десятке трендов осени: Подольская вслед за Горбань отметилась на публике в модном головном уборе

Наталья Подольская предстала на публике в динамичном брючном костюме с джоггерами и спортивной легкой курткой оттенка крем-брюле. В этом сезоне актуальны все смешанные тона белого, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

А Александр Васильев, к примеру, настоятельно советовал присмотреться к такой вариации белого, как слоновая кость. По мнению историка моды, он лучше смотрится на одежде, чем кипельно-белый.

Наталья Подольская также не смогла отказать себе в модной демисезонной панаме, которую стилист Лариса Тимиряева назвала в десятке модных головных уборов осени. Ранее в похожем головном уборе появилась на променаде по Санкт-Петербургу актриса Мария Горбань.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.