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В десятке трендов осени: Подольская вслед за Горбань отметилась на публике в модном головном уборе

Звезда также примерила динамичный костюм оттенка крем-брюле.

В десятке трендов осени: Подольская вслед за Горбань отметилась на публике в модном головном уборе
Наталья Подольская. Фото: Global look press

Наталья Подольская предстала на публике в динамичном брючном костюме с джоггерами и спортивной легкой курткой оттенка крем-брюле. В этом сезоне актуальны все смешанные тона белого, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

А Александр Васильев, к примеру, настоятельно советовал присмотреться к такой вариации белого, как слоновая кость. По мнению историка моды, он лучше смотрится на одежде, чем кипельно-белый.

Наталья Подольская с мужем и другом. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская также не смогла отказать себе в модной демисезонной панаме, которую стилист Лариса Тимиряева назвала в десятке модных головных уборов осени. Ранее в похожем головном уборе появилась на променаде по Санкт-Петербургу актриса Мария Горбань.

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