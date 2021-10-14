«Мы это заслужили»: Подольская и Пресняков устроили романтические каникулы в Италии

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Супруги во всем стараются помогать друг другу. У них подрастает сын Артемий, которому уже шесть лет. А в 2020 году они снова стали родителями. Певица родила второго сына Ивана. Примечательно, что она быстро вернулась в форму и почти не сидела в декретном отпуске.

Все лето Наталья устраивала себе отдых в теплых странах. Она посетила Мальдивы, Египет, Грецию и Турцию. С наступлением осени ей снова захотелось провести время на отдыхе, но уже только с мужем. Артистка оставила дома детей. В соцсети звезда поделилась кадром, на котором в панамке и принтованном костюме запечатлелась на борту самолета с Пресняковым.

«Я кричу от восторга!» — заявила она. «В поездку мы и правда выбрались с Вовой вдвоем. Мы это заслужили — побыть только вдвоем. Но я не буду каждую ночь, ложась спать, думать, будет ли рыдать и страдать мой Ваня. Я точно знаю, что он будет сладко спать! Он научился! Я его научила», — написала звезда.

Вскоре она поделилась кадром из отеля. Подольская на этот раз решила провести время в Италии. Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. «Самая красивая, гармоничная семейная пара. Любимые стиляги», «Наташа, прекрасного отдыха вам! Муж и жена обязательно должны отдыхать только вдвоем», «Наташа, кака же ты молодец! Какая прекрасная, чуткая, вовлеченный мама», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.