«Учимся ходить»: Подольская в юбке до пят появилась на детской площадке, держа за руку младшего сына

22 октября Наталья Подольская родила второго сына Ванечку. Звезда уже воспитывала на тот момент наследника Артемия от Владимира Преснякова. Для артиста же это уже был третий ребенок. Напомним, первый отпрыск Никита у него от Кристины Орбакайте.

Подольская и Пресняков не скрывали, что малыш был для них долгожданным ребенком. И каждое его маленькое достижение они фиксировали на камеру и показывали в Сети. И вот — очередная новость от звездных родителей малыша — он стал делать первые шаги при поддержке близких. Как это происходит, Наталья Подольская продемонстрировала в личном блоге.

На обнародованном видео артистка появляется на детской площадке в модной плиссированной юбке с атласным отливом, держа малыша за ручку. Ванечка старательно преодолевает пространство и даже пытается делать это самостоятельно, придерживаясь за окружающие предметы.

«Учимся ходить», — прокомментировала кадры Наталья Подольская.

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