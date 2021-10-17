Бодрое утро в семье Пугачевой: Примадонна поздравила мужа с Днем отца и поддержала детей

Максим Галкин был очень тронут сюрпризом от близких.

Максим Галкин показал в личном блоге, как начался у него день 17 октября. К нему пришли его дети — близнецы Гарри и Лиза, которым недавно исполнилось по семь лет. Первоклассники подготовили для родителя сюрприз в честь Дня отца.

Дети постарались не повторяться и каждый из них сделал свой собственный уникальный подарок папе. Гарри прочитал авторский рэп, в котором признался, что ценит общение с отцом и руководствуется в своих поступках именно на него. Кроме того, сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина соорудил открытку.

А Лиза, принарядившаяся в честь праздника в цветочный венок, нарисовала рисунок и сделала игрушку-оригами в виде кролика. Растроганный Максим Галкин расцеловал своих наследников, а Алла Пугачева заявила: «Я тоже поздравила!» Правда, какой именно сюрприз подготовила народная артистка мужу, так и осталось для их поклонников тайной.

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