Пришли к папе с Пугачевой: как Галкина поздравили с Днем отца его 7-летние дети

Лиза и Гарри Галкины приготовили для своего родителя сразу несколько сюрпризов.

Утро Максима Галкина 17 октября явно задалось. Как только он проснулся, его навестили дети Гарри и Лиза, чтобы поздравить артиста с Днем отца. Сопровождала их Алла Пугачева. Видео с происходящим комик обнародовал в личном блоге.

«Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили», — подписал он кадры.

Лиза и Гарри, судя по ролику, приготовились к событию заранее. Сын артистов придумал и исполнил для папы рэп и смастерил открытку. А дочка сделала из бумаги родителю «кролика на счастье» и нарисовала поросенка.

«Ой, вы мои родные!» — растрогался счастливый отец.

Алла Борисовна за кадром заметила, что тоже поздравила мужа с праздником.

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