Оделась в замке тепло: Лиза Галкина с цветочным венком на волнистых волосах приготовила папе сюрприз

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина заранее продумала, как она поздравит родителя в День отца.

Максим Галкин в День отца 17 октября принял утренние поздравления от дочери Лизы и сына Гарри. Наследник зачитал папе рэп собственного сочинения, а также смастерил для него открытку, приклеив на бумагу фото со своего дня рождения и написав теплые слова в адрес родителя.

А наследница сделала поделку из бумаги в виде кролика. Она пояснила, что он принесет отцу счастье, кроме того, малышка нарисовала для Максима Галкина веселого розового поросенка.

Чтобы сюрприз для папы был абсолютно полным, Лиза Галкина постаралась быть максимально нарядной даже в домашней обстановке. Она украсила свои волнистые волосы цветочным венком в виде ободка и примерила худи яркого красного оттенка. Отметим, что одета дочь Аллы Пугачевой была довольно тепло – у кофты виднелся толстый вязаный воротник. Судя по всему, в замке Примадонны и Максима Галкина не жарко.

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