«Не могу остановиться»: Навка с цыганами, костром и танцами продолжила праздновать день рождения Баскова

В компании подруг жена Дмитрия Пескова решила отдохнуть за городом.

Николай Басков пышно отпраздновал свой юбилей. В день своего 45-летия артист пригласил на торжество Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Дмитрия Пескова, Татьяну Навку, Льва Лещенко, Жасмин, Валерия Меладзе, Григория Лепса, Иду Галич, Кристину Орбакайте, Анну Семенович и других знаменитостей.

Звездой вечера стала Татьяна Навка, которая предстала в блестящем платье с крупными пайетками. Стилист Александр Рогов назвал одежду из этого материала, к слову, главным трендом сезона. Фигуристка смогла очаровать Льва Валерьяновича, который проходя мимо не смог не обернуться на танцующую на торжестве спортсменку.

Праздник настолько захватил Татьяну Навку, что на следующий день она отправилась продолжать тусовку за городом. Компанию ей составила певица Жасмин.

«Не могу остановиться», — призналась Навка, веселясь под хит Лепса.

По эту же песню знаменитость плясала и в гостях у Баскова. За городом Татьяна Навка устроила посиделки у костра, танцы и песни с цыганами.

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