«Зачем? Баба Яга против!»: Брежнева отказалась жить вместе с родителями Меладзе

Певица заявила, что супруги должны жить отдельно от родителей. По словам звезды, на кухне может быть только одна хозяйка.

Вера Брежнева уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. Они сначала скрывали свой роман и даже свадьбу устроили тайную в Италии. У пары есть недвижимость не только в Москве, но и Европе. Также певица часто бывает у себя дома в Киеве. Артистка обычно редко рассказывает о родных и почти не делится семейными фото, но в этом году она решила стать более открытой с поклонниками.

Накануне Вера пообщалась с подписчиками и ответила на ряд вопросов. Она призналась, что не стала бы жить с родителями Меладзе. Сам продюсер и его брат Валерий Меладзе ставят семью на первое место и уважительно относятся к родителям — Нелли и Шоту Меладзе, которые раньше работали инженерами. Братья помогают им и следят за тем, чтобы родители ни в чем не нуждались. На вопрос о том, жила бы она с свекром и свекровью, Брежнева ответила развернуто.

«Зачем? Семья должна иметь свое пространство. Нет возможности — не создавайте семью! Создали семью — ищите возможности. Жить с родителями — у них своя семья, свои устои, привычки, порядки. У вас — свои. Это смешение разных энергий. Две хозяйки на одной кухне и так далее. Короче, Баба Яга против! Если разные квартиры рядом или разные дома на одном участке — иногда даже веселее. Но не вместе», — пояснила звезда.

Также Вера не стала скрывать, что у ее мужа не простой характер, но они прекрасно ладят. По ее словам, если мужчина поднимает голос, то нужно до него донести, что вам это неприятно. Более того, такое поведение ничего не даст, а вот спокойный разговор позволит уладить вопрос.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.