Идеальный силуэт: Вера Брежнева подчеркнула стройную фигуру черным платьем макси

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. За это время она смогла создать свой имидж. Поклонники привыкли ее видеть в вечерних платьях и элегантных костюмах. При этом в обычной жизни певица предпочитает носить комфортные наряды пастельных тонов. Минувшим летом она часто хвасталась льняными костюмами и шелковыми платьями. Но с наступлением осени звезда стала выбирать более теплые образы.

Уже несколько дней Вера делится кадрами из дома, который находится в Киеве. Она демонстрировала наряд, в котором ходит по дому. Певица похвасталась модными широкими джинсами. А теперь она показала еще один наряд. Артистка снова поддержала тренд на трикотажные платья, надев силуэтный наряд макси. При этом Брежнева позировала без макияжа и укладки. Она подчеркнула стройную фигуру лаконичным платьем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что 39-летняя женщина выглядит очень молодо без макияжа. Также Брежнева получила много комплиментов благодаря наряду. К слову, трикотажные платья также носит Ксения Бородина.

«Какой стильный образ», «Как красиво, как научиться одеваться в классику стильно, как вы», «Очень элегантно», «Без макияжа вы еще краше», «Мне очень нравится это платье», «Такая вы красотка, словно из журнала», «Ох, как красиво», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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