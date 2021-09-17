«Какая же кайфовая!»: Вера Брежнева в переливающейся мини-юбке и пальто-пене появилась перед публикой

Стало известно, куда же вечером в пятницу направлялась ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

Как и предполагали ее подписчики, самолет перенес звезду в Ереван, где она оказалась гостьей праздничного мероприятия. Именно в этом городе, как предполагается, живет новый избранник Ксении Бородиной, который значительно моложе телеведущей.

Публику развлекали звездные гости, в их числе была и Вера Брежнева. В сторис микроблога Ксения Бородина поделилась видео, которое запечатлело фрагмент выступления экс-солистки «ВИА Гры» на сцене одного из концертных холлов Еревана.

Вера Брежнева для выступления на публике облачилась в броский наряд. На звезде переливающийся топ и мини-юбка, поверх которых она набросила пальто-пену — наряд со множеством лент, напоминающих своей воздушностью именно эту субстанцию.

Интересно, что Вера Брежнева выступала в Ереване и накануне. Снимками с концерта она делилась в микроблоге.

«Фотография — это мгновение. Мои мгновения единения с музыкой. Обожаю наши концерты. Спасибо, Ереван», — подписала кадры Вера Брежнева.

«Вера, вы такая яркая», «Это космос», «Ух, искры драйва и любви», «Вера, какая же вы кайфовая!» — сделали комплименты Вере Брежневой ее поклонники.

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