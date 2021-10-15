«Здесь был Филипп»: Костюшкин пошутил, что набьет себе татуировку в память о Киркорове

Певец Стас Костюшкин, участвующий в новой музыкальной передаче НТВ «Шоумаскгоон», показал своим поклонникам, что произошло за кадром. Речь идет о том выпуске, где Филипп Киркоров резко высказался о вокальных способностях экс-солиста «Чай вдвоем» да еще и пнул его ногой в промежность. В шутку, конечно.

«Дорогие друзья, конечно, Филипп меня не обидел, все это элемент шоу, и в этом он очень хорош», — написал Костюшкин, выложив в Instagram ролик, в котором показаны кадры, не вошедшие в эфир.

На них запечатлено, как Стас с улыбкой потер «ушибленное» место и гордо сказал, что на нем остался отпечаток ноги Киркорова

«Татуировку сделаю: «Здесь был Филипп», — сказал Костюшкин и рассмешил всю студию.

Напомним, в «Шоумаскгоон» звезды-участники сами ставят друг другу баллы за исполнение известных хитов. Вдобавок в каждом выпуске есть приглашенная знаменитость с правом голоса.

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