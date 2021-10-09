Костюшкин назвал себя «униженным и оскорбленным» в «Шоумаскгоон»

Солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин стал самым популярным участником проекта «Шоумаскгоон». В двух выпусках он занял предпоследнее место, однако относится к этому с юмором.

«В этом шоу я униженный и оскорбленный», — пошутил он.

Кстати, в одном из выпусков Костюшкин предстанет в образе Тараса Бульбы. Сегодня же он переоделся в ковбоя.

Костюшкин признался в интервью Teleprogramma.pro, что в «Шоумаскгоон» он оказался самым хитрым. Якобы он сразу же начал глумиться, и к его комментариям никто серьезно не относится.

«Никто ни на кого не обижается. Но тут, конечно, присутствует момент субъективизма. Он начинается с того, что все поют в разных жанрах и разные песни», — отметил певец.

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