Киркоров наехал на Костюшкина: «Какое отношение ты имеешь к вокалу?»

Филипп Киркоров стал приглашенным гостем в третьем выпуске популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». Король российской эстрады не отказывал себе в удовольствии пошутить над ярким участником шоу Стасом Костюшкиным.

«Какое отношение ты имеешь к вокалу?» — спросил Киркоров Костюшкина, когда тот восторгался выступлением Юрии Паршуты. «Подожди, ты еще не все слышал!» — ответил ему солист группы «Чай вдвоем». «Нет-нет, ты имеешь отношение к мускулам», — жестко продолжил Филипп.

Напомним, в каждом выпуске «Шоумаскгоон» участники исполняют песни в разных жанрах: народная песня, современный хит, композиции, когда-либо прозвучавшие на «Грэмми» и т.д. Как говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, формат телешоу разработал сам канал, аналогов его нет даже на зарубежном телевидении.

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