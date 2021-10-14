Открыла ножки: Алсу в мини-платье с перламутровым эффектом подчеркнула стройность

Алсу является исполнительницей хитов «Иногда», «Зимний сон». Она с малых лет занималась музыкой, а потом стала популярной певицей. Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и внешностью. В 38 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Во время пандемии артистка еще сильнее сблизилась с дочками Микеллой и Сафиной. Неудивительно, что в ее гардеробной появились наряды в молодежном стиле.

Целый год Алсу предпочитала воздерживаться в от выступлений из-за пандемии. Только в начале этого года она стала посещать вечеринки, бывать на съемках и выступать. Каждый раз певица подбирает себе женственные образы для появления на публике. После отдыха в Мексике она решила похвастаться обновкой. Звезда облачилась в мини-платье с перламутровым эффектом. Его дополнили золотой пояс.

Наряд подчеркнул точеную фигуру Алсу. Многодетная мама покрасовалась на камеру, показав стройные и загорелые ноги. Благодаря поясу она сделала акцент на своих достоинствах.

Поклонники восхитились новым аутфитом артистки. Многие написали ей комплименты. «Шамаханская царица!», «Шикарная», «Платье очень идет», «Ну какая вы стройная! Так и не скажешь, что трое детей», «Алсу, ну это бесподобно», «Открывайте ножки чаще», «На такую девушку хочется смотреть и смотреть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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