Редкий кадр: Алсу отметилась в жакете оверсайз и сумкой Bottega Veneta с младшим братом

Алсу является популярной певицей. Уже в 17 лет она выступила на «Евровидении» и оказалась в шаге от победы. Теперь артистка является женой бизнесмена Яна Абрамова. У них подрастает трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Супруги не часто вместе выходят в свет, но в этом году они делились кадрами с отдыха. Артистка в 38 лет может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

Не раз стилисты восхищались тем, как одевается Алсу. В последнее время она часто отдает предпочтения шелковым нарядам, а также платьям-сорочкам и костюмам. 25 сентября певица поделилась новым фото. Она запечатлелась с братом Ренардом Сафиным, который отмечал 25-летие. Артистка позировала в черном жакете оверсайз и джинсах с высокой посадкой. Наряд дополнила плетеная сумка Bottega Veneta. Такая сумка есть у Ольги Бузовой и других модниц.

«Младший брат уже не такой маленький! Вот уже 25 лет ! Жизнь только начинается! Будьте здоровы, счастливы, творите и наслаждайтесь каждым мгновением!» — написала звезда.

Поклонники отметили, что Алсу выглядит элегантно. Многие одарили ее комплиментами. «Ой, какая вы молодая тут», «Такой наряд, мне нравится эта сумка», «Просто роскошная», «Как можно всегда так безупречно выглядеть», «Алсу, вы богиня», «Наряд прям супер», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Светлана Лобода не так давно с такой же сумкой предстала на красной дорожке. Она предпочла сочетать ее с костюмом в кофейном цвете.

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