«Мой первый лифтолук»: Алсу запечатлелась в трендовое пальто и с сумкой-шоппером Dior

Алсу является популярной певицей. Она уже в 17 лет побывала на «Евровидении» и оказалась в шаге от победы. После этого артистка успела выйти замуж за бизнесмена Яна Абрамова, а также стать многодетной мамой. Она воспитывает дочек Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля. Примечательно, что в 38 лет Алсу может похвастаться стройной фигурой. Она также стильно одевается и следит за трендами, чтобы не отставать от наследниц.

Обычно на сцене Алсу часто предстает в вечерних платьях. В обычной жизни певица тоже любит наряжаться. По всей видимости, она вернулась из отпуска в Мексике, так как там носила шорты и топы, а теперь похвасталась осенним образом. Артистка запечатлелась в лифте в трикотажном сером костюме и модном пальто с принтом pied-de-poule. Такая расцветка актуальна в этом сезоне. Сумка-шоппер Dior завершила аутфит.

«Мой первый лифтолук», — похвасталась звезда.

Поклонники пришли в восторг, увидев элегантную многодетную маму. Ей адресовали десятки комплиментов. «Какой наряд», «Вы даже осенью роскошно выглядите», «Просто суперский прикид», «Алсу, ну какая вы! Прям леди», «Утонченность в вас живет», «Такая красотка, ну глаз не оторвать», «Как стильно, как броской и модно», «Ох, тоже хочу такое пальто», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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