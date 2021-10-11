Яркий тренд: Кудрявцева дополнила брюки ультрамодного цвета сезона желтой блузкой

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева благодаря своей стройности и моложавому внешнему виду может позволить себе любые наряды. Она постоянно экспериментирует с фасонами, силуэтами, оттенками, и каждый опыт становится удачным.

На сей раз Кудрявцева появилась в кадре в желтой блузке и брюках цвета фуксии. Теледива позировала для своих stories, сидя в телестудии на фоне хромакея. Получился ярский образ в не менее яркой обстановке.

Кстати, фуксия в нынешнем сезоне – это ультрамодный оттенок. Подробно о нем рассказывал телеведущий Александр Васильев. А его коллега Эвелина Хромченко это подтвердила. Только строго-настрого запретила модницам пользоваться помадой такого оттенка.

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