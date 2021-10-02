«Я перестала встречаться с подругами»: Лера Кудрявцева всю себя посвятила семье и работе

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками недавним открытием.

«Поймала себя на мысли, что у меня в жизни только работа и дом. Все», — написала она в Instagram.

Поклонники поддержали Леру, предположив, что значит у нее все хорошо, она счастлива, и ее дом — полная чаша.

«Зачем тратить время на сторонние вещи, если все можно взять из семьи», — удивляются некоторые. «Я перестала встречаться с подругами, — призналась звезда, — ходить в кино и просто ничего не делать».

А вот подписчики считают, что отдыхать надо, не только же работать! Поклонники предложили Лере все же выделять время для себя любимой и радовать себя приятными вещами.

Не остались в стороне и звездные друзья Кудрявцевой. Актриса Анастасия Цветаева, проживающая в Израиле, пообещала приехать в Москву и вытащить Леру куда-нибудь. А юрист Катя Гордон призналась, что хоть у нее со временем тоже все плохо, но им с Лерой надо срочно менять ситуацию.

В общем, животрепещущую тему подняла Кудрявцева в своем посте, как для обычных людей, так и для звезд. Вывод напрашивается простой: надо рационально распределять время и находить его только на то, что действительно нужно в конкретный момент.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.