«Двое суток без сна»: Кудрявцева в платье-футляре с пышными рукавами повеселилась с Лепсом и Галустяном

Телеведущая приехала во Владивосток, где отметилась на вечеринке. Она принарядилась для такого случая.

Лера Кудрявцева не так давно отметила свой юбилей. 50-летняя телеведущая не перестает удивлять поклонников тем, как молодо выглядит. Более того, она всегда уделяет внимание нарядам. Блондинка не скрывает, что на работе стилисты зачастую подбирают ей образы, а вот в обычной жизни она носит то, что ей нравится: спортивные костюмы, платья со стразами, яркие туники.

Недавно Лера поработала с Михаилом Галустяном. Они стали ведущими свадьбы в Москве. По всей видимости, им удалось сработаться, так как на днях они снова вместе вели торжество, но уже во Владивостоке. На мероприятии собралось много звезд, включая Ани Лорак и Григория Лепса, который исполнил свои хиты.

Для такого случая Кудрявцева выбрала черное платье-футляр со стразами на талии и пышными многослойными рукавами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она не только одарила комплиментом Лорак, но и танцевала под песни Лепса. Весь вечер телеведущая веселилась с Галустяном, даже в гримерке, где он то и дело ее смешил.

«Одним днем во Владивосток. Туда-обратно. В небе 18 часов. Двое суток без сна», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. «Лучше, чем Лера в нашем шоу-бизнесе, никто не одевается!», «Лера, ты стильная красотка», «Лера — красота и изящество, а Григорий — настоящий джентельмен», «Такая вы утонченная», «Вы с Мишей прекрасно ведете мероприятия, такие весельчаки», «Все наряды сидят на вас великолепно, постоянно любуюсь», «Лера, ну как это возможно быть такой бессовестно красивой?» — прокомментировали пост подписчики.

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