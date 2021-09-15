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«Сваты» – легендарный сериал»: Кошмал опровергла мнение фанатов, что она актриса одной роли

Как отметила звезда сериала, зрители знают ее и по другим проектам.

«Сваты» – легендарный сериал»: Кошмал опровергла мнение фанатов, что она актриса одной роли
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих поклонников.

Анна Кошмал
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Одна из пользовательниц поинтересовалась: «Вас раздражает то, что вас ассоциируют только с одной вашей ролью?»

«Сваты – легендарный сериал. Для меня так точно. Но на моем пути случались и другие приятные проекты, по которым зрители меня знают. Так что нет. Не раздражает. Ведь это не совсем так».

Анна Кошмал

Напомним, что в сериале «Сваты» Анна Кошмал блистательно сыграла роль Жени Ковалевой. Она была задействована с пятого по седьмой сезон.

Минувшим летом в Грузии был доснят седьмой сезон «Сватов». Работа над ним длилась на протяжении четырех лет. В конце осени, как ранее отмечал режиссер Андрей Яковлев, картина выйдет на широкие экраны. При этом уже известно, что Яковлев и его команда не собираются снимать восьмой сезон «Сватов». История главных героев окончена навсегда.

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Андрей ЯковлевАнна КошмалАнна Кошмал последние новостиГрузияСериал "Сваты"