«Детское счастье»: Анна Кошмал из «Сватов» показала подросшего трехлетнего сына Мишу

Ребенок у украинской актрисы появился на свет в 2018 году.

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram разместила редкое фото своего сына Михаила, которому летом этого года исполнилось уже три годика. На кадре мальчик сидит за столом и кушает вкусные тортики.

«Детское счастье», — кратко подписала снимок Анна Кошмал.

Напомним, что Анна Кошмал не рассказывает об отце своего ребенка. Они лишь раз размещала свадебное фото, на котором можно было увидеть ее супруга. Миша в семье родился летом 2018 года.

Добавим, что Анна Кошмал получила широкую известность благодаря сериалу «Сваты», где они сыграла роль Жени Ковалевой. Этим летом седьмая часть картины была наконец-то доснята в Грузии. На экраны лента должна выйти в конце осени. Об этом уже не раз говорил режиссер сериала Андрей Яковлев.

Кстати, восьмую часть «Сватов» снимать не будут. История главных героев окончена.

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