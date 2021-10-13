В сапогах-трубах и с муфтой: Нетребко в осеннем наряде прогулялась по Нескучному саду

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Не удивительно, что ее график расписан на годы вперед. Лишь во время пандемии ей удалось устроить себе отпуск, который продлился три месяца. Но потом она с радостью вернулась к гастролям. В этом году Анна регулярно приезжает в Россию. Свой юбилей она отпраздновала в Кремле с друзьями и коллегами.

А вот потом Нетребко объездила несколько российских городов с гастролями, где много гуляла и демонстрировала яркие образы. Артистка всегда тщательно продумывает наряды. На этот раз она вернулась в Москву, дала концерт в Большом театре и решила увидеть выставку в Третьяковской галерее с друзьями, а потом устроила длительный променад. Анна облачилась в черное пальто, которое дополнила кожаными сапогами-трубами и меховой муфтой.

«Пошел 7-й километр прогулки по Москве. И вот по набережной мы добрели в Нескучный сад. Никогда не была. А здесь просто лес в центре Москвы», — восхитилась звезда.

А поклонники остались в восторге от того, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты признались, что следят за ее образами. «Ну Аннушка, ну стиляга», «Какая красотка», «Сто лет не видела муфты! А как это удобно», «Красота то какая», «Такая дама в мехах», «Вот как осенью нужно ходить, а не в ваших галошах», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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