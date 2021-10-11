«Я и желтый венок»: Анна Нетребко в винном пальто запечатлелась в парке Музеон

Оперная дива осталась под впечатлением от этого места в Москве.

Анна Нетребко – не только оперная дива, но и тревел-блогер. Куда бы она не направлялась, звезда всегда проводит для своих подписчиков в социальных сетях, видео- и фотоэкскурсии.

На сей раз певица оказалась в Москве, выбрав для своей осенней прогулки парк Музеон. Особенностью которого являются многочисленные скульптуры, они некогда служили городу, а теперь представляют собой необычное собрание.

Анна Нетребко показала местные достопримечательности, скульптуры, которые произвели на нее особое впечатление и не отказала себе в классическом селфи в эту пору, примерив венок из желтых осенних листьев.

«Я и желтый венок», — назвала артистка снятые кадры.

На фоне солнечного головного убора, подаренного самой природой, пальто винного оттенка Анны Нетребко выглядело еще более ярким.

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