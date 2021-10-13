«Голубоглазый подарок небес!»: жена Соколова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Девочке исполнилось девять лет.

Жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения их общую наследницу. Марии исполнилось девять лет.

«Машенька, с Днем рождения! Наша заботливая, добрая девочка! Голубоглазый подарок небес! Храни тебя Бог!» Ксения Соколова

«Счастливого ей детства и верных друзей», «С днем рождения, вашу дочку. Она у вас просто прелесть», «Пусть сбудутся все мечты Маши», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Дмитрия и Ксении Соколовых трое общих детей. Кроме Маши, есть еще сын Иван и дочь София.

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