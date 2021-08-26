Жена Соколова из «Уральских пельменей» в красном купальнике позировала с детьми на отдыхе

Жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в сторис Instagram разместила милые кадры своего семейства. На одном из снимков запечатлен ее муж с младшей из наследниц – четырехлетней дочерью Софией.

На другой красивой фотографии сама Ксения Соколова в красном купальнике позирует с тремя детьми. При этом сын Иван целует маму в щеку. Снимок получился очень милым и нежным. Он свидетельствует, что в семье у шоумена царит полная гармония.

Напомним, что у Дмитрия Соколова и Ксении трое общих наследников: дочери Мария и София, а также сын Ваня. Вместе пара с 2006 года. Заметим, что Дмитрий Соколов старше жены на 23 года.

Кстати, Ксения — не первая жена юмориста. Ранее он состоял в браке с девушкой по имени Наталья. От нее у него двое детей – сын Александр и дочь Анна. Они уже взрослые. Наследник появился на свет в 1992 году, а дочь — спустя десять лет.

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