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Сосед зашел в гости: жена Соколова из «Уральских пельменей» показала Брекоткина за работой

Шоумен не участвовал в недавних концертах команды по югу страны.

Сосед зашел в гости: жена Соколова из «Уральских пельменей» показала Брекоткина за работой
Дмитрий Брекоткин. Фото: instagram.com/dmitry_brekotkin/

Жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в сторис Instagram показала другого участника юмористического коллектива Дмитрия Брекоткина. Он заглянул в гости к Соколовым и, что называется, попал под раздачу. Его заставили работать.

Отметим, что особняк Дмитрия Брекоткина находится по соседству с домом семьи Соколовых в одном из загородных поселков под Екатеринбургом.

«К нам соседи редко ходят. Странно, почему?» — задалась вопросом Ксения Соколова и поставила несколько смайликов.

«Ничего себе мусор пошел выкинуть. Да, Дима. Вот спасибо сосед. Челом бьем», — заметила Ксения Соколова в комментариях.

Напомним, что Дмитрий Брекоткин не участвовал в гастролях шоу «Уральские пельмени», которые состоялись в июле по южным городам страны. Как рассказывала другая участница команды Илана Юрьева, Дмитрий Брекоткин заболел, поэтому шоуменам пришлось на этом выезде обходиться без него.

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