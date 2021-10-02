«Баня – кайф»: жена Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» запечатлелась в одном полотенце

Ксении несколько дней назад исполнилось 33 года.

Жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в сторис Instagram разместила снимок, на котором она сидит в одном полотенце в бане с подругой. Несколько дней назад супруге 56-летнего шоумена исполнилось 33 года. Разница в этом браке составляет 23 года.

«Баня – кайф», — кратко подписала снимок жена Дмитрия Соколова.

Напомним, что Дмитрий Соколов и гражданка Казахстана Ксения Ли вместе уже 15 лет. Свадьбу они сыграли в 2011 году.

У пары трое детей. Также у Дмитрия Соколова есть два наследника от предыдущего брака.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.