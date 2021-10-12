«На радость мне»: Игорь Крутой показал подросшую внучку в косухе и черной юбке из шифона

Композитор сообщил, что скоро его наследники приедут в Москву. Он поделился трогательным видео.

Игорь Крутой в этом году отпраздновал 67-летие. Он продолжает создавать хиты, любит устраивать посиделки с друзьями и не пропускает вечеринок. Композитор в этом году снова организовал фестиваль «Новая волна» в Сочи. Также он несколько раз виделся с Аллой Пугачевой и принял участие в юбилее оперной дивы Анны Нетребко. Однако артист больше всего ценит время, которое проводит с семьей.

Крутой счастлив в браке с избранницей Ольгой. У них есть дочка Александра. Также он воспринимает как родную дочку жены от прошлых отношений Викторию и ее наследницу Деми-Роуз, которая для него стала третьей внучкой. У сына композитора от первого брака Николая также подрастают две дочки.

Обычно Игорь Яковлевич собирает весью во время праздников. А вот осенью он успел соскучиться по дочке и младшей внучке, поэтому поделился видео, которые они прислали. На кадрах можно увидеть Сашу, которая танцует на улице с Деми-Роуз. Потом внучка композитора предстала в косухе и черной шифоновой юбке с лосинами. Она напевала песню.

«Мои девчонки, похоже, прилично соскучились и, учитывая мою занятость, срочно засобирались в Москву…Сашенька прилетит уже в пятницу, а Демка наметила свой День рождения в ноябре отпраздновать исключительно в Москве, так что семья подтягивается на радость мне», — поделился Крутой.

Поклонники отметили, что его внучка выросла. Многие одарили звездную семью комплиментами. «Девочка Демичка выросла — то как! Красивенькая и открытая, как всегда», «Деми прелесть, какая большая уже!», «Нет ничего лучше, чем собраться у родного очага всей семьей», «Сашулю особенно люблю! Одна её улыбка чего стоит! Светлая девочка», — прокомментировали пост подписчики.

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