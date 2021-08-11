«Девочка с итальянской внешностью»: Пугачева восхитилась красотой 18-летней дочки Крутого

Примадонна увиделась с композитором и его родными в гостях у общих друзей.

Игорь Крутой не так давно отметил день рождения. Он устроил вечеринку, на которой были его родные: жена Ольга, дочка Александра и внучка Деми-Роуз, а также падчерица Виктория. Композитор не скрывает, что именно семья питает его вдохновением. Обычно он любит устраивать посиделки, но этим летом Крутой также ходит в гости. Недавно он увиделся с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным дома у Иды Достман.

По словам композитора, все успели соскучиться друг по другу, а также по домашней еде. Он снял видео на телефон, показав Аллу Борисовну в белой рубашке оверсайз и укороченных брюках. Певица сидела с его 18-летней дочкой. Она попросила их заснять, так как была восхищена красотой девушки.

«Мне всегда импонирует, с каким теплом и любовью Алла Борисовна относится к моей Сашеньке. Семь лет назад, когда мой 60-летний юбилей отмечался в Рижском оперном театре, Примадонна сказала мне: „Я весь вечер не сводила глаз с твоей Сашки, какая она прелестная девочка с итальянской внешностью“ — что мне приятно запомнилось. И в этот раз Алла Борисовна не обошла вниманием мою любимую Сашеньку… Конечно же, учитывая мою блогерскую направленность, вся честная компания оказывается в напряжении, увидев в моих руках включенный на видеосъемку телефон…

Может, им и не очень нравятся мои съемки, но интересы нашего салона превыше всего! Поэтому, дорогие подписчики, оцените, в какой тяжелой обстановке и с каким „героизмом“ мне приходится „работать“, снимая для вас свои репортажи», — пояснил Крутой.

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