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«Будет неправильно истолковано»: Крутой объяснил, почему Паулс не приезжает на «Новую волну»

Композитор рассказал, как в свое время выдавили мероприятие из Юрмалы.

«Будет неправильно истолковано»: Крутой объяснил, почему Паулс не приезжает на «Новую волну»
Игорь Крутой. Фото: Globallookpress.com

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его коллега Раймонд Паулс не приезжает на конкурс «Новая волна» в Сочи.

Игорь Крутой и Раймонд Паулс
Игорь Крутой и Раймонд Паулс. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Перенос конкурса из Юрмалы в Сочи в свое время зависел не от Вайкуле и Паулса. В правительстве Латвии есть такой министр иностранных дел. Он одним росчерком не пустил трех российских певцов на конкурс в Юрмалу. Еще и заявил, что перед каждой «Новой волной» будет публиковать список артистов, которых он не будет пускать в страну.

В результате мы не отменили ту последнюю Юрмалу. Потом возникли вопросы. Я просил дать мне гарантии, чтобы давления на российских артистов не будет. Гарантий я не получил, поэтому конкурс переехал в Сочи».

Игорь Крутой

Как отметил Крутой, он прекрасно понимает, почему Паулс не приезжает в Сочи на конкурс.

«Наверное, это в Латвии будет неправильно остекловано. К тому же возраст. Ему 85 лет. Это уже не так просто», — заметил Крутой.

Конкурс «Новая волна» проходил в Юрмале с 2001 по 2014 год. С 2015 года он проходит в Сочи.

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Тэги

Игорь КрутойЛайма ВайкулеПрограмма "Судьба человека"Раймонд ПаулсЮрмала