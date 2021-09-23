«Будет неправильно истолковано»: Крутой объяснил, почему Паулс не приезжает на «Новую волну»

«Перенос конкурса из Юрмалы в Сочи в свое время зависел не от Вайкуле и Паулса. В правительстве Латвии есть такой министр иностранных дел. Он одним росчерком не пустил трех российских певцов на конкурс в Юрмалу. Еще и заявил, что перед каждой «Новой волной» будет публиковать список артистов, которых он не будет пускать в страну.

В результате мы не отменили ту последнюю Юрмалу. Потом возникли вопросы. Я просил дать мне гарантии, чтобы давления на российских артистов не будет. Гарантий я не получил, поэтому конкурс переехал в Сочи».