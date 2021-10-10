Мамина кокетка: дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи предстала в шубке с леопардовым принтом и уггах

Актриса Екатерина Климова – мама четверых детей. Каким-то чудесным образом звезде удается совмещать свою востребованность в профессии с воспитанием наследников. Екатерина Климова много времени проводит с сыновьями и дочками, которых у нее по двое.

Чаще всего в микроблоге звездной мамы появляются снимки младшей наследницы Климовой, шестилетней Беллы.

Девочка явно унаследовала актерское дарование своих родителей. На всех снимках малышки чувствуется нетривиальный посыл и погружение в образ, который она представляет.

На этот раз Белла Месхи продемонстрировала образ юной и дерзкой модницы. Она позирует, обхватив необъятный ствол дерева, с ухмылочкой глядя в кадр.

На Белле шубка с леопардовым принтом, ярко-розовые штанишки и угги. Завершают образ темные очки на лице и волосы, собранные на макушке. Звезда!

Напомним, первого октября Белле Месхи исполнилось шесть лет. На празднике в честь дня рождения были и папа, и мама виновницы торжества. Екатерина Климова и Гела Месхи после развода поддерживают отношения ради наследницы.

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