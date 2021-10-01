Две брюнетки в цветочных нарядах: Климова отметилась в ресторане в компании интеллигентной мамы

Екатерина Климова отпраздновала 6-летие своей дочки Беллы в ресторане. Компанию актрисе составила ее мама Светлана Владимировна. Родительница в настоящий момент проживает вместе с дочкой и помогает ей по хозяйству, а также с ее четырьмя детьми.

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Не трудно было заметить, что дамы похожи между собой. Они обладают миловидными чертами лица, обе брюнетки, кроме того, нарядились в ресторан в наряды с цветочным принтом. Екатерина Климова облачилась в юбку-карандаш из парчи с флористическими мотивами, а Светлана Климова – в платье с цветочным орнаментом.

Напомним, в настоящий момент Екатерина Климова не замужем. Воспитывает двух сыновей-подростков Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко, старшую дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, младшую наследницу Изабеллу – от артиста Гелы Месхи.

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