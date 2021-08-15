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Темпераментом в маму: подросшая дочь Климовой от Месхи повеселилась в ванильном топе и шортиках на газоне особняка

Пятилетняя Белла экспрессивно перепела строчку хита группы Fly Project.

Темпераментом в маму: подросшая дочь Климовой от Месхи повеселилась в ванильном топе и шортиках на газоне особняка
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшую дочку Лизу она родила в браке с Ильей Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея подарила мужу, актеру Игорю Петренко, а младшая дочь Белла появилась в браке Климовой с Гелой Месхи.

Девочке нет еще и шести лет, но уже очевидно, что у нее есть и актерский дар, и природный темперамент, который она унаследовала от мамы с папой.

В микроблоге Екатерина Климова поделилась видео, на котором запечатлено, как маленькая Белла экспрессивно исполняет хит группы Fly Project, а точнее, первую строчку из него.

«Лето, солнце, жара», — эмоционально, ярко и с темпераментом выкрикивает Белла.

Делает она это на газоне во дворе дома. Рядом – роскошная яблоня, под ней расстелен коврик, вероятно, для того, чтобы Белла могла прилечь, если вдруг устанет после такого исполнения песни.

Облачена малышка в топик ванильного цвета и шортики из денима. Стоит отметить, что Екатерина Климова обожает наряжать Беллу в трендовые наряды.

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