Темпераментом в маму: подросшая дочь Климовой от Месхи повеселилась в ванильном топе и шортиках на газоне особняка

Актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшую дочку Лизу она родила в браке с Ильей Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея подарила мужу, актеру Игорю Петренко, а младшая дочь Белла появилась в браке Климовой с Гелой Месхи.
Девочке нет еще и шести лет, но уже очевидно, что у нее есть и актерский дар, и природный темперамент, который она унаследовала от мамы с папой.
В микроблоге Екатерина Климова поделилась видео, на котором запечатлено, как маленькая Белла экспрессивно исполняет хит группы Fly Project, а точнее, первую строчку из него.
«Лето, солнце, жара», — эмоционально, ярко и с темпераментом выкрикивает Белла.
Делает она это на газоне во дворе дома. Рядом – роскошная яблоня, под ней расстелен коврик, вероятно, для того, чтобы Белла могла прилечь, если вдруг устанет после такого исполнения песни.
Облачена малышка в топик ванильного цвета и шортики из денима. Стоит отметить, что Екатерина Климова обожает наряжать Беллу в трендовые наряды.