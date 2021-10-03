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Светились от счастья: Екатерина Климова и Гела Месхи отметились на вечеринке

Дочери звездной пары накануне исполнилось шесть лет.

Светились от счастья: Екатерина Климова и Гела Месхи отметились на вечеринке
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова и ее третий муж Гела Месхи отпраздновали день рождения своей дочери. Белле исполнилось шесть лет. по этому случаю звездная пара устроила вечеринку в стиле мультфильма «Аладдин».

Екатерина Климова и Гела Месхи
Екатерина Климова и Гела Месхи. Фото: Global Look Press

На празднике отметилась и Екатерина Вуличенко, которая является крестной мамой Беллы.

Екатерина Вуличенко поздравила крестницу
Екатерина Вуличенко поздравила крестницу. Скриншот: instagram.com/vulichenko

«Господи, когда смотришь на этих детей, понимаешь, что все не зря. А еще день рождения ребенка — это праздник мамы, поэтому, любимая Катя, поздравляю! И спасибо тебе за мою невероятную крестницу», — написала Вуличенко в своем инстаграм.

Напомним, что Гела и Екатерина развелись в 2019-м году. Актриса воспитывает четырех детей от разных мужей. Актер же много времени проводит со своей дочерью.

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