Светились от счастья: Екатерина Климова и Гела Месхи отметились на вечеринке

Екатерина Климова и ее третий муж Гела Месхи отпраздновали день рождения своей дочери. Белле исполнилось шесть лет. по этому случаю звездная пара устроила вечеринку в стиле мультфильма «Аладдин».
На празднике отметилась и Екатерина Вуличенко, которая является крестной мамой Беллы.
«Господи, когда смотришь на этих детей, понимаешь, что все не зря. А еще день рождения ребенка — это праздник мамы, поэтому, любимая Катя, поздравляю! И спасибо тебе за мою невероятную крестницу», — написала Вуличенко в своем инстаграм.
Напомним, что Гела и Екатерина развелись в 2019-м году. Актриса воспитывает четырех детей от разных мужей. Актер же много времени проводит со своей дочерью.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.