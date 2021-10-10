«Оправдываться за смерть Тани не собираюсь»: Шаляпин резко высказался о публикациях в СМИ

Новоиспеченный вдовец считает, что в истории со смертью его жены он никому ничего не должен.

Всегда блистающему лучезарной улыбкой певцу Прохору Шаляпину стало не до смеха. После истории со смертью его американской жены Татьяны-Клаудии Дэвис 37-летний артист снова стал мишенью для различных слухов и сплетен, которые тут же находят отражение на страницах прессы. И теперь выпускнику «Фабрики звезд», который часто делал свою личную жизнь достоянием публики, это не нравится.

10 октября он опубликовал в Instagram свое фото без улыбки и довольно резко высказался о сложившейся вокруг него ситуации.

«Мне совершенно плевать, что говорят хейтеры, и какой бред, изгаляясь, пишут в СМИ о моей трагедии. Все, что вы видите во мне, — это не мое, это ваше… Мое — это то, что я вижу в вас…» — написал Прохор.

Он в очередной раз отметил, что изложил всю правду об этой истории в передаче Андрея Малахова, а вся остальная информация не заслуживает внимания.

«Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я не собираюсь — я никому ничего не должен», — отрезал Шаляпин.

Он также поблагодарил за поддержку свои «настоящих» друзей и тех, кто смотрит на эту ситуацию «со светлой душой».

Напомним, в конце июля артист женился в Лас-Вегасе на владелице сети адвокатских контор в Канаде. Но позже его третья официальная супруга заболела коронавирусом и скончалась 25 сентября.

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