Рыдала вся студия: Прохор Шаляпин довел до слез своими воспоминаниями о покойной жене на программе Андрея Малахова

Недавно овдовевший Прохор Шаляпин согласился дать интервью и рассказать о своей покойной супруге, канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Своими откровениями шоумен поделился в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В студии Прохор Шаляпин появился, как и подобает, в траурном одеянии. По свидетельству очевидцев, вспоминая о возлюбленной, шоумен рыдал белугой.

Его слезы были настолько искренними, что не смогли оставить равнодушными гостей программы. Многие в студии сочувствующе плакали. Не смог сдержать слез даже ведущий Андрей Малахов, как сообщает «Комсомольская правда».

Авторы программы рассказали, что им с трудом удалось уговорить Прохора Шаляпина рассказать о покойной супруге. Рана в его сердце еще очень жива и кровоточит.

«Прохору было действительно тяжело настроиться на эту съемку. Мы долго общались с ним до прихода в студию. Взвешивали все «за» и «против». После долгих переговоров он все же смог найти в себе силы, чтобы принять участие в нашей программе», — цитирует продюсера передачи Феликса Абрамяна Sobesednik.ru.

Напомним, жена Прохора Шаляпина, 42-летняя канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла в США 30 сентября от последствий коронавируса.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.