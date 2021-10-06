«Она прекрасно выглядела для своих лет»: Прохор Шаляпин впервые озвучил реальный возраст ныне покойной жены

За три недели до смерти супруга Прохора Шаляпина отметила свой день рождения.

На программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Прохор Шаляпин раскрыл тайну. Шоумен рассказал, сколько лет было на самом деле его покойной жене. Как выяснилось, Татьяне Дэвис было не 42 года, а немного больше.

«Сейчас можно раскрыть ее возраст. Ей 5 сентября исполнилось 47 лет, — поделился Прохор Шаляпин. — У нас разница в возрасте 9 лет, можно сказать. Я считаю, Татьяна прекрасно выглядела для своих лет, постоянно ходила на процедуры. На косметологов деньги не жалела. Это я уменьшил ей возраст. А ей это было не нужно».

Прохор Шаляпин выразил сожаление по поводу того, что в Сети постоянно пишут гадости о том, как выглядела его ныне покойная супруга.

«Ей не нужен был пиар. Это я ее сделал известной. И такое количество грязи и хейта свалилось на нее. Ладно я, публичный человек, она то здесь при чем. Такие гадости пишут, не зная человека. Обсуждают ее возраст», — возмутился Прохор Шаляпин.

Напомним, Татьяна Дэвис умерла 25 сентября в США от последствий коронавируса. Прохор Шаляпин только спустя пять дней узнал, что его жены больше нет.

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