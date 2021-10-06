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«Она прекрасно выглядела для своих лет»: Прохор Шаляпин впервые озвучил реальный возраст ныне покойной жены

За три недели до смерти супруга Прохора Шаляпина отметила свой день рождения.

«Она прекрасно выглядела для своих лет»: Прохор Шаляпин впервые озвучил реальный возраст ныне покойной жены
Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис в день своей свадьбы. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

На программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Прохор Шаляпин раскрыл тайну. Шоумен рассказал, сколько лет было на самом деле его покойной жене. Как выяснилось, Татьяне Дэвис было не 42 года, а немного больше.

«Сейчас можно раскрыть ее возраст. Ей 5 сентября исполнилось 47 лет, — поделился Прохор Шаляпин. — У нас разница в возрасте 9 лет, можно сказать. Я считаю, Татьяна прекрасно выглядела для своих лет, постоянно ходила на процедуры. На косметологов деньги не жалела. Это я уменьшил ей возраст. А ей это было не нужно».

Так покойная жена Прохора Шаляпина выглядела во время болезни
Так покойная жена Прохора Шаляпина выглядела во время болезни. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Прохор Шаляпин выразил сожаление по поводу того, что в Сети постоянно пишут гадости о том, как выглядела его ныне покойная супруга.

«Ей не нужен был пиар. Это я ее сделал известной. И такое количество грязи и хейта свалилось на нее. Ладно я, публичный человек, она то здесь при чем. Такие гадости пишут, не зная человека. Обсуждают ее возраст», — возмутился Прохор Шаляпин.

Напомним, Татьяна Дэвис умерла 25 сентября в США от последствий коронавируса. Прохор Шаляпин только спустя пять дней узнал, что его жены больше нет.

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