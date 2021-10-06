«Виталина пытается мне мстить»: Шаляпин отреагировал на высказывание Цымбалюк-Романовской о его покойной жене

Бывшая избранница Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская, узнав о смерти его жены, канадской миллионерши, очень резко высказалась в ее адрес.

Она заявила, что не верит в смерть Татьяны Дэвис, а Прохора Шаляпина считает лгуном. А если даже Таня и умерла, то не от ковида, а от сексуальной недовлетворенности.

Андрей Малахов попросил прокомментировать Прохора Шаляпина это высказывание его бывшей, когда вдовец пришел в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Виталина этим заявлением показала свое истинное «интеллигентное» лицо, — сказал Прохор Шаляпин. — Ну ладно, она мне пытается мстить. Я считаю, неблагодарная она не только ко мне, но и к ряду других людей, которые много для нее сделали. Тут можно только пожалеть гражданку. Если ей станет от этого легче, я приношу Виталине извинения за то, что не оправдал ее надежд. Она ведет себя некорректно и некрасиво».

Еще одну свою бывшую избранницу, Анну Калашникову, Прохор Шаляпин поблагодарил за поддержку после смерти жены. Единственное, что не нравится Прохору, это шесть лет ходить в статусе бывшего жениха Анны.

«Уже шесть лет прошло после наших историй, она невестой за это время была как минимум у пяти мужчин после меня. Но везде пишут: «Анна Калашникова, бывшая невеста Прохора Шаляпина», — удивлен шоумен.

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