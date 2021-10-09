«С большой буквы человек»: Ксения Алферова нежно поздравила Егора Бероева с днем рождения

Актриса Ксения Алферова в Instagram нежно поздравила с 44-м днем рождения своего мужа актера Егора Бероева.

«Сегодня родился замечательный человек, настоящий, с большим сердцем, доброй душой, с большой буквы человек! Мой муж Егор! Я несказанно этому факту рада! Всех, у кого сегодня день рождения, тоже поздравляю! Сегодня ваш день, насладитесь им сполна! Ваша Ксюша!» Ксения Алферова

«С днем рождения! Творческих успехов и семейного счастья», «Просто отличный актер», «Была влюблена в Егора в молодости», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Алферова и Егор Бероев в браке уже 20 лет. У них есть совместная дочь Евдокия.

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