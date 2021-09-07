«А вы как утро начинаете?»: Алферова, облаченная в розовые микрошортики, грациозно встала в стойку на голове

Ксения Алферова регулярно занимается спортом и любит это делать на природе.

47-летняя актриса Ксения Алферова удивляет многих своих поклонников моложавым внешним видом и подтянутостью форм. На самом деле, за своей фигурой звезда тщательно следит, регулярно занимаясь физическими упражнениями. А летом, выезжая на дачу или природу, с удовольствием делает их прямо на расстеленном по траве коврике.

В личном блоге артистка показала, как это происходит, запечатлевшись в стойке на голове. Ксения Алферова при этом была облачена в меланжевые микрошортики розового цвета и голубой трикотажный топ, которые не скрыли ее спортивную фигуру.

«А вы как утро начинаете?» — подписала она кадр.

«Утро начинаем с заплыва в море», «Так же, только у меня коврик синий», «Каждое утро — гимнастика. И стакан теплой воды с эфирным маслом лимона», «Утро начинаем скандинавской ходьбой», — поделились фолловеры жены Егора Бероева.

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