«Поняла, что ничего не светит»: Марк Варшавер объяснил, почему Ирина Алферова ушла из «Ленкома»

Как отметил директор, он всегда хорошо относился к этой актрисе.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему актриса Ирина Алферова в 1993 году покинула театр.

«Я к ней всегда очень хорошо относился и даже был инициатором присвоения ей звания заслуженной артистки. Правда, был одиночестве. Всегда ее ценил и сожалел, когда ее не стало в театре. Она была звездой международного уровня. Снималась во многих картинах. В Венгрии, Польше. В нашем кинематографе она оставила глубокий след. Она — красивая женщина». Марк Варшавер

Как добавил Марк Варшавер, чтобы определить талант актрисы, надо дать ей сыграть. «А ей не давали этого. Марк Анатольевич Захаров с ней расстался. Ей не давали ролей. Я попросил лично Захарова дать ей роль в «Дорогой Памеле». И она чудно сыграла главную роль в этом спектакле. И потом она ушла из театра. Поняла, что ей ничего не светит. К сожалению, отношение было к ней не самое лучшее. Сегодня она народная артистка, расцвела. Актер, имеющий роли, расцветает. Она работает в Театре «Школа современной пьесы». Там она радует зрителей своими чудными ролями», — сказал директор.

Ранее дочь Ирины Алферовой Ксения разместила снимок матери времен ее работы в «Ленкоме». Она вспомнила, как и сама выходила на сцену легендарного театра, когда была маленькой.

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