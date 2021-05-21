«Муж оказался против затеи»: Алферова вспомнила, как Бероев не отпустил ее в отпуск с подругой

Актриса Ксения Алферова в Instagram заявила, что одно время мечтала с подругой отправиться в путешествие на велосипедах по побережью Италии. Они даже тщательно спланировали маршрут. Представляли, как будут красивые и загорелые ехать от городка к городку, от пляжа к пляжу. При этом хотели просто насладиться красотами этой европейской страны.

«Подруга — голубоглазая блондинка длинноногая. Короче, мой муж оказался против такой затеи! Отправились на машине с мужем и дочкой, и это была прекрасная идея!» Ксения Алферова

«Чудесно, когда есть возможность открывать новые места, а если еще получается свободно перемещаться по ним в своем ритме — это просто прекрасно. Ну и, конечно, хорошая компания — это 90 процентов успеха!» «Вы, Ксения, можете и в горящую избу войти. Настоящая русская женщина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Алферова уже много лет счастлива в браке с актером Егором Бероевым. В 2007 году у них родилась наследница – дочь Евдокия.

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