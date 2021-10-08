Обворожительная принцесса: дочь Юлии Началовой выросла и стала настоящей красоткой

Вере Алдониной в этом году исполнится 15 лет.

Единственная дочь покойной певицы Юлии Началовой 14-летняя Вера Алдонина завела свою личную страничку в Instagram. Надо отметить, что девочка превращается в настоящую красотку. Причем у нее есть схожие с матерью черты лица. Особенно нельзя пройти мимо выразительных глаз Веры Алдониной.

«Очень красивая», — подписала один из кадров наследница Юлии Началовой, подшутив над собой. «Верочка, ты расцветаешь. Счастья тебе, наша хорошая», «Обворожительная принцесса», «В глазах у Веры чистота и искренность», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Ее наследница тяжело переживала смерть матери. Вера живет в доме родителей Юлии Началовой. Оттуда ей проще добираться до школы.

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